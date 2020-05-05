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Kocaeli'de yollar düzenli olarak temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol süpürge araçları, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere yollarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli'de yollar düzenli olarak temizleniyor
05.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:26
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yol süpürge araçları, D-100 ve D-130 Karayolları başta olmak üzere yollarda temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı mücadele devam ederken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin her yerinde dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin en işlek güzergahlarından olan D-100 ve D-130 karayolları ile ilçelerdeki ana caddeler başta olmak üzere tüm yollarda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yol süpürge araçlarıyla temizlik yapıyor. 15 araç ve 18 personelden oluşan ekipler, D-100 karayolunun Sakarya il sınırından, İstanbul il sınırına kadar olan kısmındaki yol kenarlarını, kavşak kolları ve yan yolların kenarlarında bulunan, çamur ve diğer maddeleri yol süpürge araçlarıyla temizliyor. Ayrıca ekipler İzmit'ten Yalova'ya uzanan D-130 karayolu ve karayoluna bağlı yan yol, kavşaklarda da yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Gece ve gündüz yapılan temizlik çalışmalarında güvenlik önlemi kapsamında süpürge aracına, üzerinde uyarı ışıkları bulunan güvenlik aracı eşlik ediyor. Yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışması ile yollar temiz tutuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel, Haber

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