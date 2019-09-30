Haberler » Güncel » Haber

Kocaeli'de yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkonda oturduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın yaralandı.

30.09.2019 10:02Kocaeli'de yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde balkonda oturduğu sırada göğsüne yorgun mermi isabet eden yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç'ın (82) göğsüne yorgun mermi isabet etti.
Aykaç'ın yaralandığını fark eden evdeki yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aykaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Derince, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Sakarya'da kayıp çocuk aranıyor
12:26 ANALİZ – Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
12:26 Aşırtmalı aba güreşi Türkiye Şampiyonası Oğuzeli'nde yapıldı
12:25 Freni patlayan servis aracı dehşet saçtı
12:25 C vitamini deposu kuşburnuyla kışa hazırlık
12:25 Büyükşehir'den asfalt atağı
12:24 Çin'de 17 yıldır mağarada saklanan firari yakalandı