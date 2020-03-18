Menü
Haberler››Güncel››Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu - Güncel

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olduİZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu.

18.03.2020 23:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:25
Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
İZMİT'te hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlar karla kaplandı.
Kocaeli'de gece hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. İzmit, Derince, Körfez ve Kartepe'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İzmit'te şehrin en yüksek noktalarından biri olan Umuttepe'de, yeşil alanlar ve araçların üzerleri karla kaplandı. Kocaeli’de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Kocaeli'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Güncel
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Güncel
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Güncel
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading