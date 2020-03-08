Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
08.03.2020 10:51
KOCAELİ'nin Başiskele sahilinde görüntülenen yunuslar, kendilerini izleyenlere görsel bir şölen yaşattı.
Türkiye 'nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla temizlenmeye devam ediyor. Körfezdeki deniz suyunun temizlenmesi ile birlikte daha önce kaybolan bazı balık türleri de İzmit Körfezi'ne geri dönmeye başladı. Bu türlerden bir olan yunuslar da dün akşam saatlerinde Başiskele sahilinde görüldü. Deniz yüzeyine çıkarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatan yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Kocaeli'de yunuslar görüntülendi
Etiketler : Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele, Türkiye, İzmit, Güncel
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