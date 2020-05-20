Kocaeli'de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen 'arabada sinema' etkinliğine katılan yüzlerce vatandaş, araçlarından sinema filmi izleyerek stres attı.

Kocaeli'de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi
20.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:43

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gerçekleştirilen 'arabada sinema' etkinliğine katılan yüzlerce vatandaş, araçlarından sinema filmi izleyerek stres attı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen 'arabada sinema' etkinliği vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkında gerçekleştirilen sinema filmi gösterimi öncesinde yüzlerce vatandaş araçları ile gelerek alanda yerlerini aldı. Otopark girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı. Maskelerini alan vatandaşlar, ekipler tarafından araçlarını park edecekleri alanlara yönlendirildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, araçlarından '7. Koğuştaki Mucize' adlı filmi izledi. Film gösterimi sırasında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.


"Koşarak geldim, çok hoşuma gitti"


Sinema gösterimi sayesinde çok eğlendiğini ifade eden Murat Güler isimli vatandaş, "Pandemi süreci çok sıkıcı. Biz Akdeniz ülkesi olduğumuz için bu tür sıkıntılara gelemiyoruz, kendimizi dışarı atmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler de bize ilaç oluyor. Süreç, evde geçirdik. Başka bir şey elimizden gelmiyordu. En lüksümüz balkona çıkıp hava almaktı. Bu tür etkinliklerin çoğalması lazım. Koşarak geldim, çok hoşuma gitti, çok sevinçliyiz. Filmi merakla bekliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, İzmit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Babacan’dan yeni partiler için ’FETÖ organizasyonu’ diyen Bahçeli’ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? Haber
Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor?
Haziran’da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir Haber
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir
Avrupa Birliği’nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti Haber
Avrupa Birliği'nin sığınmacılarla ilgili skandal açıklaması sonrası Türkiye resti çekti
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Rusya’da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son Dakika: Türkiye’deki koronavirüs salgınında seyahat için ’’HES kodu’’ uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Haberler››Güncel››Kocaeli'de yüzlerce vatandaş arabalarından sinema filmi izledi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:58: İzmir'de apartman dairesinde yangın - Haber 00:56: Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haber 00:55: Türkiye'den Nijerya'ya başsağlığı mesajı - Haber 00:53: AYDOS ORMANI'NDA YANGIN -2 - Haber 00:52: Karacabey'de tır devrildi: 1 yaralı - Haber 00:09: Ali Babacan'dan yeni partiler için "FETÖ organizasyonu" diyen Bahçeli'ye sert cevap: Ülkeye hangi faydası dokunuyor? - Haberler 00:03: Fotoğraf çektirirken 150 metreden uçuruma düşen genç kadın, ağır yaralandı - Haber 23:38: Bipolar hastası kadın tartıştığı yengesini bıçaklayarak öldürdü, oğlunu yaraladı - Haber 12:55: Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi - Haberler 10:26: Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi - Haber