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Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı

EAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandıKocaeli'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

08.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:33
EAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, 'de yakalandı
Kocaeli'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 4 yabancı uyrukluyu tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde eğitim sorumlularından R.H. ile örgüt üyeleri B.E., M.M. ve H.E. gözaltına alındı. Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı

Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA


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