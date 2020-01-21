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Kocaeli deaş'lı kadınlar yakalandı

DEAŞ'lı kadınlar yakalandıKOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda Suriye'ye giderek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 4 kadın yakalandı.

21.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:07
DEAŞ'lı kadınlar yakalandı
KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 'ye giderek yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri belirlenen 4 kadın yakalandı.
'de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçlaması ile haklarında arama kararı bulunan, Kocaeli'den Suriye'ye giden ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 4 kadın takibe alındı. Hatay'da düzenlenen operasyonla H.G., H.G., B.G. ve B.G. isimli kadınlar yakalandı. Hatay'dan Kocaeli'ye getirilen kadınlar jandarmadaki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
H.G.'nin, 2017 yılında Suriye'de öldürülen DEAŞ'ın sözde dış istihbarat sorumlusu Mustafa Güneş'in eşi olduğu öğrenildi.
Kocaeli deaş'lı kadınlar yakalandı

Kocaeli, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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