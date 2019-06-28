28.06.2019 11:53
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KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye çıkarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İzmit , Darıca , Derince ve Dilovası ilçelerinde ikamet eden H.D., C.U., M.D., M.H.Ş., E.T., S.G. ve B.Ş. isimli 7 şüphelinin DEAŞ Silahlı Terör Örgütü hedef ve ideolojileri doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edildi. Polis ekiplerinin 25 Haziran sabahı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7 şüpheli evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.KOCAELİ DEAŞ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
Kaynak: DHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü , Güncel

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