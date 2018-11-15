Kocaeli'deki Atatürk'e Hakaret Soruşturması

15 Kasım 2018 Perşembe 16:44



15 Kasım 2018 Perşembe 16:44

Kocaeli'de, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla tutuklanan kişi, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.Alınan bilgiye göre, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanan U.K'nin avukatı tutukluluğa itirazda bulundu.İtirazı değerlendiren 2. Sulh Ceza Hakimliği, tahliye talebini kabul ederek U.K'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Derince ilçesinde ikamet eden U.K. hakkında, 10 Kasım'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren paylaşımları yerel medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan tutuklanmıştı.