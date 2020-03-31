Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda konaklayacak

Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu tarafından il genelinde bulunan ceza infaz kurumunda çalışan personellerin konaklamaları için öğrenci yurtları tahsis edildi.

31.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:51
Kocaeli'deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda konaklayacak
Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu tarafından il genelinde bulunan ceza infaz kurumunda çalışan personellerin konaklamaları için öğrenci yurtları tahsis edildi.

Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni bir karar daha aldı. Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilen Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında çalışan personellerin öğrenci yurtlarında konaklamalarına karar verildi. Alınan karar kapsamında Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan personelin konaklamaları için İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunun, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için de Gebze STFA Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdunun tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Kocaeli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Kocaeli Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunun tahsis edilmesine, ilgili yurtların temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görevli 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ve TYP kapsamında çalışan personel tarafından gerçekleştirilmesine, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için ise STFA Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdunun tahsis edilmesine, ilgili yurdun temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görevli TYP kapsamında çalışan personel tarafından gerçekleştirilmesine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda konaklayacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Haberler
İstanbul giriş ve çıkışında kilometrelik koronavirüs kuyruğu!
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu Haberler
Koronavirüs hava yolu ile bulaşıyor mu? Bilim Kurulu üyesi son noktayı koydu
İBB’nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti Haberler
İBB'nin başlattığı gıda yardımı kampanyasının fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki ’amca’ detayıyla aydınlatıldı Haberler
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump ’harika’ olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi Haberler
Trump 'harika' olarak yorumladı: Rusya bir uçak dolusu malzeme gönderdi
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık Haberler
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Ceceli’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı Haberler
Ceceli'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek! Bağışladığı rakamı da paylaştı
Merkez’den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi Haberler
Merkez'den virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:02: İl Sağlık Müdürlüğünden Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür - Haber 13:01: Düzce'de üst geçitler dezenfekte edildi - Haber 13:01: Vali Gürel, hastaların gözlem altında tutulacağı bölümleri gezdi - Haber 13:01: Ardahan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 13:01: AK Parti Karabük Teşkilatı'ndan Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağış - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:35: Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi - Haber 10:26: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber