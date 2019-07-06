06.07.2019 14:30
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Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü ileri sürülen cezaevi firarisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran'da Halıdere Yeni Mahalle'deki sitede yaşayan Çelebi Aydaş'ın (47), tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, cinayeti F.O'nun (39) işlediğini ve ağabeyi adına sahte kimlik taşıdığını tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi çalıntı otomobille Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gezerken yakaladı, zanlının yakalandığında polise aynı sahte kimliği ibraz ettiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O, adliyeye sevki sırasında "Onu dili öldürdü, keşke böyle olmasaydı." dedi.
Öte yandan, F.O'nun cezaevi firarisi olduğu ve daha önce de 2 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel

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