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Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin hayatının kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye gönderildi.

20.07.2019 15:44 Kocaeli
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişinin hayatının kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye gönderildi.
Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan ve Ebru Tenk'in (34) hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınanlardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, cinayet zanlısı V.K. ve ağabeyi E.K, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Olayda kullandığı tabancayla yakalanan V.K'nin, emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu, tabancasını eşi F.K'nin etrafını saran kalabalığı dağıtmak için kullandığını söylediği öğrenildi.
Olay
Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ebru Tenk silahla yaralanmıştı.
Çevredekiler tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ebru Tenk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili V.K. ve ağabeyi E.K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
Derince, Kocaeli, Güncel

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