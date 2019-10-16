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Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

16.10.2019 17:14Kocaeli'deki cinayet
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Dün, 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'ndeki S.C'ye ait evde Kenan Tunç'un (47) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kocaeli Adliyesine sevk edilen katil zanlıları S.C. (34) ve O.B. (50), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
S.C ve O.B'nin, maktul Kenan Tunç ile evde sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, maktulü darbettikleri, komşularının gürültü duymaları üzerine haber verdikleri S.C'nin babasının eve geldiği ve daha sonra polise haber verdiği, eve gelen polisin de şüphelileri maktulü merdivenlerden taşırken yakaladığı belirtilmişti.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları, Kenan Tunç'un uyuşturucu madde ve yaralama, şüphelilerden S.C'nin yaralama ve O.B'nin ise cinsel taciz ve basit yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu ifade edilmişti.

Karamürsel, Kenan Tunç, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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