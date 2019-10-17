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Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla öldüren cinayet zanlısı adliyeye gönderildi.

17.10.2019 10:54Kocaeli'deki cinayet
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla öldüren cinayet zanlısı adliyeye gönderildi.
Boşandığı eski eşi Ayşe Acar'ı (36), Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde ateş ederek öldüren Kerem T'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Cinayet zanlısı, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, çiftin boşanmadan önce yaşadıkları evin doğalgaz aboneliğinin Acar'ın üzerine olduğu, Acar'ın bu aboneliği eski eşine devretmek için hizmet merkezine gittiği fakat aboneliği devralacak kişinin kendisinin de gelmesi gerektiği için eşini yanına çağırdığı, bunun üzerine olay yerine giden Kerem T'nin içeri girer girmez eski eşine ateş ettiği öğrenildi. Bunun yanında, Kerem T. hakkında eski eşini tehdit ettiği için uzaklaştırma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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