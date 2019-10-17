Haberler » Güncel » Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da toprağa verildi.

17.10.2019 14:54Kocaeli'deki cinayet
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tarafından silahla öldürülen kadın, Sakarya'da toprağa verildi.
Kocaeli'den alınan Ayşe Acar'ın (36) cenazesi, Hendek ilçesine bağlı Lütfiyeköşk Mahallesi Yukarı Camisine getirildi.
Burada Acar'ın yakınlarının üzüntü yaşadığı görüldü.
Acar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Lütfiyeköşk Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Dün, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kerem T. (44) takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'a Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada ateş etmiş, Acar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kocaeli, Sakarya, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:05 8 sivilin şehit olduğu sokaktaki evine döndü, gözyaşlarına boğuldu
16:05 Öğrenciler Mehmetçik için bayraklarla şarkı söyledi
16:04 Çankırı'da kodlama ve algoritma etkinliği
16:04 İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı
16:04 Osmaniye'de PKK'ya ait malzeme ele geçirildi
16:04 Akçakale Bakan Selçuk, havan saldırısı düzenlenen Akçakale İlçe Milli Eğitim...
16:04 Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan ile abd başkan yardımcısı mike pence'ın görüşmesi başladı
17.10.2019 16:06:14