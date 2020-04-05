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Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

05.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:12
Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, dün Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir oto boya dükkanında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan E.İ. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Olay
Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen H.A. (34) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, H.A'ya pompalı tüfekli ateş etmişti.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan H.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi suç aletleriyle yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Güncel
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