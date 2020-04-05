Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

05.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 19:46
Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak'taki oto boya dükkanında çıkan ve Hızır Akgün'ün ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili gözaltına alınan E.İ. ve E.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen zanlılardan oto boya dükkanının işletmecisi E.İ. tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Olay
Oto boya dükkanı işletmecisi E.İ. (44) ile bir firmada güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hızır Akgün (34) arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ, Akgün'e pompalı tüfekle ateş etmişti.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi suç aletleriyle yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kocaeli'deki cinayetle ilgili yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı Haberler
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı Haberler
Türkiye koronavirüs test sayısında önemli bir eşiği daha atladı
Türkiye’de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 574 can aldı, vaka sayısı 27 bini aştı
Almanya’da koronavirüs ölümleri bin 500’ü geçti Haberler
Almanya'da koronavirüs ölümleri bin 500'ü geçti
PTT’den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor Haberler
PTT'den koronavirüs hamlesi! Ücretsiz maske dağıtımına başlıyor
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Haberler
Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor
İtalya’da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor Haberler
İtalya'da virüs kaynaklı ölüm sayıları günden güne düşüyor
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi Haberler
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında korona tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

20:59: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:58: Koronavirüs tedbirleri - Haber 20:57: - ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi - Haber 20:54: Dünya turundaki İngiliz çift korona günlerinde İstanbul'da kaldı (2) - Haber 20:54: 24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Haber 20:11: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık - Haber 20:01: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi - Haber 19:54: Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı - Haber 19:43: PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor - Haber 19:12: Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti - Haber 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı - Magazin