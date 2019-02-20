Kocaeli'deki Deaş Davasında Karar

Kaynak: AA

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, 2015-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu sanığa, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fehed el-Sacır ve avukatı Erhan Gökbayraktar katıldı.Duruşmada tercüman vasıtasıyla söz verilen tanıklardan Hamed İ. ÖSO mensubu olduklarını iddia ederek, DEAŞ'ın etraflarını sarması üzerine Türkiye'ye kaçtıklarını söyledi.Sanığın kendilerinden 20 gün sonra Türkiye'ye geldiğini ifade eden tanık Hamed İ. Şanlıurfa'daki bir liseye kayıt yaptırdığını anlattı.Tanık Hamed İ. Esed güçleriyle çatışmaları olduğunu dile getirerek, "DEAŞ'la çatışmamız olmadı, bizim bölgemizde terör örgütü yoktu. Fehed, Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra yeniden Suriye'ye gitti. O zaman arkasından DEAŞ'a katıldığı yönünde söylentiler çıktı." diye konuştu.Tanık olarak dinlenen Burhan Adil B. de 2015'ten beri Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu tarihten önce de ÖSO saflarında yer aldığını bildirdi.Mahkeme başkanının jandarmadaki ifadelerinde "Fehed'in DEAŞ saflarında yaklaşık 4 yıl kaldığı" yönündeki beyanlarını hatırlatması üzerine her iki tanık, ifadelerin tercüme hatasından kaynaklanabileceğini ileri sürdü.Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Sacır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.