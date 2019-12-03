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Kocaeli'deki DEAŞ davasında yargılanan 4 sanık beraat etti

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanık beraat etti.

03.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:36Kocaeli'deki DEAŞ davasında yargılanan 4 sanık beraat etti

'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuksuz 4 sanık beraat etti.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Halit H, Hasan Ali D. ve Yusuf E. ile avukatları katıldı. Sanık Ömer A. duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Halit H. ve Ömer A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, Hasan Ali D. ve Yusuf E'nin ise haklarında delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini istedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, tercüman aracılığıyla verdikleri beyanlarında, DEAŞ üyesi olmadıklarını ve suç işlemediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkillerinin terör örgütü üyesi olduğuna dair dosyada delilin olmadığını, tanık ifadelerinin bulunmadığını dile getirerek, beraatlerini istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçunu işlediklerini gösteren her türlü şüpheden uzak ve inandırıcı delil elde edilemediği ve atılı suçu işledikleri sabit olmadığından, beraatlerine hükmetti.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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