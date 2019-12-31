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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:48 Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.
Polis ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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