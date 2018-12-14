Kocaeli'deki Dolandırıcılık Operasyonu

14 Aralık 2018 Cuma 12:14



14 Aralık 2018 Cuma 12:14

Kocaeli'de, yaşlı kişilere sahte senetler üzerinden icra takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi adliyeye getirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince menkul, gayrimenkul ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlılara sahte senetlerle icra takibi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.Firari bir kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.Polis ekipleri dün menkul, gayrimenkul ve hesaplarında yüklü miktarda para bulunan yaşlı kişilere sahte senetlerle icra takibi yapıldığı ihbarı üzerine 8 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.