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Kocaeli'deki dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli'de, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheli cezaevine gönderildi.

11.10.2019 21:52Kocaeli'deki dolandırıcılık operasyonu

Kocaeli'de, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 9 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapıldığı iddialarına ilişkin suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aralarında örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Ş.Ö'nün de bulunduğu 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Kocaeli'de 8 Ekim'de, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Soruşturma kapsamında suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen Ş.Ö'nün, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alındığı belirtilmişti.

Ş.Ö'nün toplantılarda, "Fırkayi naciye" olarak bahsettiği örgütün, yardımda bulunmayanları "cehennem azabı"yla korkutup, bu durumdan kurtulmaları için maaşlarının bir bölümünü vermelerini istediği bilgisine ulaşılmıştı.


Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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