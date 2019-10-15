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Kocaeli'deki evden hırsızlık iddiası

Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

15.10.2019 17:04Kocaeli'deki evden hırsızlık iddiası
Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, haziran ayında İzmit'te hırsızlık için girdikleri ve aralarında PTT başmüdürünün evinin de olduğu ikametlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan A.A'nın savcılık sorgusu tamamlandı.
Hırsızlık zanlısı A.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Benzer suçlardan 28 suç kaydı ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: AA

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