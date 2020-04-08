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Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 15 yaşındaki gencin kullandığı iddia edilen otomobilin taklalar atarak elektrik direğine saplandığı kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi.

08.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:10
Kocaeli'deki feci kazada hayatını kaybeden 3 genç son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli 'nin Başiskele ilçesinde 15 yaşındaki gencin kullandığı iddia edilen otomobilin taklalar atarak elektrik direğine saplandığı kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi.
Kaza, sabah 06.30 sıralarında Başiskele ilçesi Yeniköy Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişinin içinde olduğu 34 NH 6747 plakalı otomobil, Kirazlı Bahçe Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametinde inerken kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen beton direğe saplanarak hurdaya dönen araçtaki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta bulunan Muhammet A.S. (18) ile Ada Batın Gündoğdu (15) adlı 2 yaralıyı, aracın tavanını keserek bulundukları yerden çıkardı. Araçta bulunan Yusuf Büyük ve Emre Serin adlı iki kişinin ise sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan 2 kişi olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında, ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Ada Batın Gündoğdu'nun ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 15 yaşındaki şahsın ehliyetsiz bir şekilde kaza yapan aracı kullandığı iddia edildi. Yaralı Muhammet A.S.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren 3 gencin aileleri acı haber ile yasa boğuldu. Kazada yaşamını yitiren Ada Batın Gündoğdu, Emre Serim ile Damlarspor Kulübü'nde futbolcu olduğu öğrenilen Yusuf Büyük'ün cenazeleri tamamlanan adli işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Kazada yaşamlarını yitiren gençlerin cenazeleri bugün Başiskele Damlar Camii'nde ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, Kocaeli, Güncel
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