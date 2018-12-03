Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası

Kocaeli
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan tutuksuz 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütte "sultan baba" olarak adlandırılan grubun içinde oldukları iddia edilen, aralarında esnaf ve iş adamlarının bulunduğu tutuksuz 20 sanık ile avukatları katıldı.
Duruşmada, ilgili kurumlardan istenen yazılara gelen cevaplar zapta geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
tarafından gönderilen raporda, sanıklardan A.B'nin cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kalıntılarının tespit edildiği bildirildi.
Sanık avukatları, gelen belgelerde aleyhe olan hususları kabul etmedi.
Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Ayrıca mütalaada, tüm sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarının işlendiğine dair cezalandırmaya yeterli delil bulunmadığı için beraat kararı verilmesi istendi. Söz
verilen sanık avukatları, mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.
Kocaeli
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:41