Haberler » 3. Sayfa » Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde internetten ilan vererek masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

11.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:19Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
'nin ilçesinde internetten ilan vererek masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı. Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2'si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan C.Ö., A.A. ve Ç.A.'nın internet üzerinden ilan vererek 2 kadına masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları belirlendi. C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyede verdikleri ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden C.Ö. ve A.A.'nın tutuklanmasına karar verilirken, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

09:52  İran: Ukrayna uçağı insan hatası nedeniyle 'kasıtsız' vuruldu - Haberler
09:52  İran Genelkurmay BaşkanlığI, Ukrayna Havayollarına ait uçağı 'yanlışlıkla' düşürdüğünü kabul etti - Haberler
09:50  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de "KAPAN-1 BAGOK" Operasyonu başlatıldı - Haberler
09:47  Teknoloji bağımlılığı ana kucağından başlıyor - Haberler
09:42  İçişleri Bakanlığınca, Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' Operasyonu başlatıldı. - Haberler
08:38  İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen yolcu uçağıyla ilgili açıklama - Haberler
08:22  Son dakika: İran, Ukrayna uçağının füze ile 'yanlışlıkla' düşürüldüğünü itiraf etti - Haberler
03:54  Umman Sultanı hayatını kaybetti, ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi - Haberler
01:00  Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
11.01.2020 09:55:57