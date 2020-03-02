Haberler » Güncel » Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı - Haber

Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:28Kocaeli'deki kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı
'de 480 şişe kaçak içki ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yeri ile İzmit ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 480 şişe kaçak içki bulundu.
Gözaltına alınan Y.B, S.B. ve M.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 18:56:32