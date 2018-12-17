Kocaeli'deki Kentsel Dönüşüm Toplantısında Yaşanan Gerginlik

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısında yaşanan gerginliğe ilişkin mahalle sakinleri açıklama yaptı.Hacıhızır Mahallesi sakinleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün bölgedeki hak sahiplerinin talepleri üzerine AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak'ın katılımıyla yapılan kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısında yaşananların amacından saptırıldığı kaydedildi.Toplantıya sadece Hacıhızır ve Veliahmet mahallesi sakinlerinin davet edildiği, alanda kentsel dönüşüm çalışması yapmak isteyen özel müteahhit firmanın ise davet edilmediği aktarılan açıklamada, "Buna rağmen ilgili şirketin yetkilileri zorla salona girmek istemiştir. Bölge sakinlerinin de toplantıda bulunmasını istemediği şirket yetkilileri, vatandaşların talebi üzerine emniyet güçleri tarafından salondan çıkartılmıştır. Basına yansıyan videolardan da anlaşıldığı üzere vatandaşlar da şirket yetkililerin dışarı çıkarılmasını istediklerini tavırlarıyla göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Veliahmet Mahallesi sakinlerinin salona alınmadığına dair basına yansıyan bilgilerin amacından saptırıldığı, aksine birebir tüm vatandaşların toplantıya özellikle davet edildiği, buna rağmen Veliahmet Mahallesi sakinlerinin bir kısmının toplantı salonuna girmeyip, dışarıda beklemeyi tercih ettiği belirtildi.Salonda bekleyen mahalle sakinlerinin basına da toplantıya alınmadıkları şeklinde açıklama yaptıkları belirtilen açıklamada, özel firma yetkililerinin, basına ve kamuoyunda yaptırdığı haberler ile bölge sakinlerinin büyük bir bölümü ile anlaşma sağladıkları algısını oluşturmaya çalıştığı iddia edildi.Firmanın 139 dönümlük araziden yalnızca 27 dönümüyle anlaşma sağladığı öne sürülen açıklamada, mahalle sakinlerinin bölgenin "riskli alan" statüsünden çıkarılmasını istediği vurgulandı.Dün, Hacıhızır Mahallesi'ndeki Fatih Camisi Fatih lokalindeki salonda düzenlenen toplantıda Milletvekili Işık, inşaat firması sahibi Ömer Veral'dan dışarı çıkmasını istemiş, Veral'ın bu talebi reddetmesine, vatandaşlar tepki göstermişti.Firmayla anlaşanlar ile kentsel dönüşüme karşı çıkanlar arasında arbede yaşanmış, Veral'ın polis ekiplerince dışarı çıkarılmasının ardından gerginlik sona ermişti.