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Kocaeli'deki "Küçük Vadi Mesire Alanı'nda kirlilik iddiası"na ilişkin açıklama

Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, "Çayırova ilçesindeki Küçük Vadi Mesire Alanı'nda kirlilik" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

12.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:02
Kocaeli'deki
Kocaeli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, "Çayırova ilçesindeki Küçük Vadi Mesire Alanı'nda kirlilik" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, mesire alanında kirlilik iddiaları üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inceleme başlattığı belirtildi.
Açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan detaylı incelemede herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı ve söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medyada yer alan görsellerin de yıllar öncesine ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.
Bölgede farklı kurumların da incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bakanlık İl Müdürlüğü ekipleri; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Su İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile Çayırova ilçesi Çağdaşkent Küçük Vadi Mesire Alanı içerisinden geçen derede ve etrafında detaylı incelemede bulundu. Bakanlık İl Müdürlüğü ekipleri, sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan haberlere istinaden bölgede yaptığı detaylı incelemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı." ifadelerine yer verildi.
İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, söz konusu alanda çekilen güncel fotoğraflar da paylaşıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Çayırova, Kocaeli, Güncel
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