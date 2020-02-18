Haberler » Güncel » Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede - Haber

Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede

Kocaeli merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

18.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:56Kocaeli'deki PKK/KCK operasyonunda gözaltı alınan 9 şüpheli adliyede
merkezli üç ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da 14 Şubat'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine getirildi.
Üzerilerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenilmişti.

Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 12:01:59