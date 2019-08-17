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Kocaeli'deki silahlı kavga

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

17.08.2019 16:47 Kocaeli'deki silahlı kavga
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.
Akdurak Mahallesi'nde önceki gün iki grup arasındaki kavgada 17 kişinin tüfekten çıkan saçmalarla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden G.Ç, B.Ç, E.Ç ve N.E. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.O. ve I.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüpheli ise savcılıkça salıverildi.
Akdurak Mahallesi Akçakayran mevkisinde 15 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi, karşı gruptakilere tüfekle rastgele ateş açmış, saçmaların isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralanmıştı.

Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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