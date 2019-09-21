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Kocaeli'deki silahlı kavga

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 00:38Kocaeli'deki silahlı kavga
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dilovası ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül'de, Turgut Özal Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki bir oyun salonu önünde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler K.A, M.Ç, Z.G. ve O.K'yi, Gebze'de gözaltına aldı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirdi.
Kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gasp, hırsızlık ve tehdit suçlarından 60'a yakın kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan firari olduğu belirtilen F.D'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dilovası, Kocaeli, Eylül, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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