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Kocaeli'deki tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kocaeli'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

25.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:13Kocaeli'deki tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı
'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mali suçların men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, 'da tefecilik yaptığı tespit edilen 7 kişi düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda senet, tapu, araç satış sözleşmesi ile 2'şer adet ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kandıra Adliyesine sevk edilen zanlılardan M.A, A.D, C.O. ve T.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Kandıra, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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