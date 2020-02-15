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Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi

Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı.

15.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:50Kocaeli'deki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltı sayısı 9'a yükseldi
'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli daha yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün Kocaeli, Hatay ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 9'a yükseldi.
Üzerlerinde ve ikametlerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şüphelilerden bazılarının, HDP Kocaeli İl Başkanlığı üyesi oldukları öğrenildi.
Dün başlatılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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