Kocaeli'deki trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Kocaeli
'de meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Kentte sürücülerin yol açtığı trafik kazalarının görüntüleri, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." yazısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşıldı.
Kayıtlarda Kocaeli'de ana yolda ilerleyen otomobilin, tali yoldan kavşağa girmek isteyen otomobille çarpıştığı, kaldırıma çıkan otomobilin trafik ışıklarına çarparak durduğu görülüyor.
Kayıtların devamında Kocaeli'de otomobilin trafik ışıklarında yavaşlayan hafif ticari araca çarpması, savrulan aracın da önündeki otomobile çarpması yer alıyor.