Haberler » Güncel » Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği - Haber

Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla Kocaeli itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.

01.12.2019 23:10 | Son Güncelleme: 01.12.2019 23:10Kocaeli'den Düzce'deki fabrika yangınına takviye ekip desteği
1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangınına müdahale etmek amacıyla itfaiyesinden 4 araç gönderildiği bildirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otomotiv ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarına destek verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yangın için 2 su tankeri, 2'de çok amaçlı yangın merdiveni olmak üzere 4 araç gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:26 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı
23:20 "Golden sonra bir başkaldırı, bir isyan ve bir kabullenmeme duygusu oldu"
23:18 Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
23:18 FLAŞ
23:17 Spor ahmet ağaoğlu: trabzonspor'un yarıştan kopmuş bir hali yok
1.12.2019 23:28:11