Kocaeli'den Kısa Kısa

13 Kasım 2018 Salı 10:30



13 Kasım 2018 Salı 10:30

Karamürsel ilçesinde balkabağı hasadı başladı.İlçede tarladan hasadı yapılarak traktörlere yüklenen balkabaklarının bu yılki rekoltesinden üreticilerin memnun olduğu öğrenildi.Balkabağı üreticisi Fahrettin Kahya, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi bir balkabağının, sapının kuru ve dilimlerinin düzgün olması gerektiğini söyledi.Kabağın tarlaya ekiminden hasadına kadar geçen süreci anlatan Kahya, "Kabak kesildikten sonra günlerce dışarıda kalmamalı. Dilim dilim yapıldıktan sonra birkaç gün içerisinde yenmesi veya pişmesi lazım. Kabağın sertliği de önemli. Ne kadar sert olursa o kadar lezzetli olur. Balkabağının yemeğe hazırlık aşamasında ise akşamdan soyup dilim dilim bir sıra şeker bir sıra kabak olacak şekilde tencereye döşenmeli. Sabah da bir bardak su katılmalı. Hafif ateşte kaynatılmalı. Soğuduktan sonra ister kaymakla ister cevizle yenebilir. Tadına doyum olmaz." diye konuştu.Kahya, balkabağı fiyatlarının da kendini memnun ettiğini bildirdi.Başiskele'de "Hoş Geldin Komşum" ProjesiBaşiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" Projesi kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.Vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla ilçe sakinlerinin evlerine misafir olan Ayaz, Seymen, Yeşilyurt ve Mahmutpaşa mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.Ayaz, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede yaşayan vatandaşların istek ve görüşlerini önemsediklerini kaydederek, fırsat buldukça da ilçe sakinleriyle bir araya geldiklerini belirtti.Ziyaret kapsamında vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Ayaz, yapılan ve yapılacak olan projelere hakkında bilgi verdi.