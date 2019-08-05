Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde av yasağının sona ermesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Akdurak Mahallesi Kışla Mevkisi Uçbey Tepesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Belediye Başkanı Adnan Turan, İlçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Avcılar Kulübü Derneği Başkanı Vedat Yiğitoğlu ile avcılar katıldı.
Dernek Başkanı Yiğitoğlu, burada yaptığı konuşmada, avcılıkta amacın sadece avlanmak olmadığını, insanlardan uzak doğa ve tabii güzelliklerle dolu bir ortamın tadını çıkarmak olduğunu söyledi.
Kandıralı avcılar olarak şimdiye kadar korumacı avcılık prensiplerine sıkı sıkıya uyduklarını dile getiren Yiğitoğlu, "Bundan sonra da av sayısına ve avlak kurallarına uyarak bereketli bir sezon geçirmeyi arzuluyoruz. Yeni sezonun tüm avcı arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
Avcıların trap atışları yaptığı etkinlik, programa katkı sunanlara plaket verilmesinin ardından sona erdi.
-"Bağımlılığı bırak, özgür ol" projesi
Gölcük Ziyaretliler Yardımlaşma Dayanışma ve kültür Derneğince bağımlılıkla mücadele kapsamında, "Bağımlılığı bırak, özgür ol" projesinin İçişleri Bakanlığınca kabul edildiği bildirildi.
Dernek Başkanı Seyfettin Öztürk, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, gençlere ve ailelerine yönelik 88 bin liralık değerindeki projenin İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanarak kabul edildiğini söyledi.
Kocaeli Dernekler Masası ile karşılıklı protokol imzaladıklarını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:
"Bu projemiz hemşehri dernekleri arasında bir ilktir. Derneğimizin zemin katında bir kütüphane ve bilgisayar atölyesini kuracağız. Projeye uygun olarak gençlerimiz ve ailelerimize kültürel geziler yapılacak. Gençlerimizin internet bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan arınması için sosyal medya, sağlıklı beslenme, spor, aile içi ilişki ve aileye destek konularında seminer ve eğitimler verilecek. Aynı zamanda öğrencilerimizin eğitimlerine destek vereceğiz."
Öztürk, 88 bin lira maliyetli projenin 1 Eylül'de başlayacağını, çalışmaların 15 -25 Eylül arasında tamamlanacağını sözlerine ekledi.
Gebze'de köy okulları eğitime hazır
Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, köy muhtarları ve okul müdürleriyle bir araya gelerek, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hazırlıkları hakkında istişare toplantısı düzenledi.
Doğan, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının açılışını tüm köylülerin katılımıyla festival havasında yapacaklarını söyledi.
Toplantıda okulların eksiklerini ve ihtiyaçlarını konuştuklarını belirten Doğan, "Muhtarlarımızın ve okul müdürlerimizin istek ve taleplerini dinledik. 'Köylerimizdeki okulların eksiklikleri var mı, varsa nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz' bunların istişaresini yaptık. Çok şükür okullarımızın her şeyi tamam." şeklinde konuştu.
Köy okullarında 2019-2020 eğitim öğretim yılının eksiksiz bir şekilde başlayacağını ifade eden Doğan, "Okullarımızın gerekli bakım ve onarımlarını tamamladık. Okul, bina, lojman, taşıma işleri, kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarını planladık. Köylerimiz 2019-2020 eğitim dönemine eksiksiz bir şekilde hazır." diye konuştu.