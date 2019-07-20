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Kocaeli'den selin vurduğu Düzce'ye iş makinesi desteği

Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek vermek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye iş makinaları gönderdi.

20.07.2019 11:55 Kocaeli
Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek vermek adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye iş makinaları gönderdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara karşı yürütülen çalışmalara destek için felaket bölgesine iş makinaları gönderdi. Düzcelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükakın, "Devletimizin her türlü imkanı Düzceli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için seferber edilmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi olarak da yaşanan felaketin ardından hızlı bir şekilde organize olarak iki adet Ekskavatör ile selden etkilenen bölgede çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Yaraların sarılmasına destek olmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen paletli ve lastikli iki adet ekskavatör iş makinası Akçakoca'nın Uğurlu Köyünde dere temizliği ve çevre temizliği çalışmalarını büyük titizlikle sürdürüyor.
(Cihan Atik/İHA)
Kaynak: İHA
Kocaeli, Düzce, Güncel

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