KOCAELİ Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi

Denizde boğulan kardeşler toprağa verildiKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denizde boğulan kardeşler Samet (16) ve Muhammet Kırca (21), toprağa verildi.

26.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:34
Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, denizde boğulan kardeşler Samet (16) ve Muhammet Kırca (21), toprağa verildi.
Dün, Körfez ilçesi Hereke Sahiline gelen Samet ve Muhammet Kırca, denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan açılan Samet, çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Muhammet Kırca, kardeşinin kurtarmak için yanına doğru yüzdü. Ancak Muhammet Kırca da suda çırpınmaya başladı. Sahilde bulunan baba Nihat Kırca da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Bölgeye ilk ulaşan Hereke Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı, üniformasını çıkarıp denize girerek Muhammet Kırca'yı sudan çıkardı. Muhammet Kırca ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye gelen dalgıçlar, Samet Kırca'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Muhammet Kırca da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TOPRAĞA VERİLDİLER
Bugün, Samet ve Muhammet Kırca'nın cenazeleri morgdan alınarak Yukarı Hereke Mezarlığı'na getirildi. Kardeşlerin cenazeleri, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Samet Kırca'nın, Hereke Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi olduğu, askerden yeni gelen Muhammet Kırca'nın ise bir börekçide çalıştığı öğrenildi. KOCAELİ Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hereke, Körfez, Kırca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünyada ilk defa Diyarbakır’da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Güncel
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye’de en çok izlenen ikinci film oldu Dünya
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini ’pişmanım’ diyerek savundu Güncel
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Haberler››Güncel››KOCAELİ Denizde boğulan kardeşler toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:55: Adıyaman'a şehit ateşi düştü - Haber 20:55: Şili'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bini geçti - Haber 20:52: Korona virüse karşı "Türk Işın Tedavisi" - Haber 20:51: FLAŞ - Haber 20:51: Kula'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor - Haber 20:05: Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı - Haber 20:04: Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak - Haberler 19:49: Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı - Haber 15:08: CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti - Magazin 12:53: 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir - Ekonomi