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KOCAELİ Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi

Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindiİZMİT'te, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskelenin, 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki dev deniz vinci ile yapılan yıkım işlemi tamamlanıyor.

26.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:23
Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi
İZMİT'te, 17 Ağustos 1999 depreminde kara bağlantısı yıkılan ve o günden bu yana atıl durumda olan iskelenin, 4 bin 586 groston ağırlığındaki ve 100 metre yüksekliğindeki dev deniz vinci ile yapılan yıkım işlemi tamamlanıyor.
Seka Kağıt Fabrikası'nın çalıştığı yıllarda fabrikaya hizmet veren ve 17 Ağustos 1999 depreminde kara ile bağlantı kısmı yıkılan beton iskele, o günden bu yana İzmit Seka Park sahilinde atıl durumda bulunuyor. Türkiye'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Seka Park sahilinde 20 yıldan uzun süredir atıl durumda bulunan iskele, bölgeyi kullanan deniz uçağı ve küçük deniz araçları için tehlike oluşturuyor. Zaman içerisinde oluşan erozyon ve paslanmanın etkisiyle kendiliğinden yıkılma riski oluşan iskelenin yıkımına 8 Mart'ta başlandı. İskelenin üzerinde bulunan iş makineleri iskeleyi yıkarken, beton parçaları ise yıkım için özel olarak getirilen 4 bin 586 groston ağırlığında ve 100 metre yüksekliğinde deniz tipi özel vinç ile alınıyor. Başlangıcından itibaren 1 ay içerisinde tamamlanması beklenen yıkım işlemi, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla gecikme yaşadı. Yüzde 90'ı tamamlanan yıkımın kısa sürede bitmesi bekleniyor. KOCAELİ Denizdeki atıl iskelenin yıkımında sona gelindi

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmit, Güncel , Haber
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