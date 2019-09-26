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Kocaeli deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdıİzmit'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

26.09.2019 15:48
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
İzmit'te de hissedilen İstanbul Silivri merkezli deprem anında yaşanan panik, bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Silivri merkezli 5.8 şiddetindeki deprem Kocaeli'de de hissedildi. Deprem anında yaşanan panik bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte dükkanın reyonlarındaki ürünler yere düşerken, müşterilerin ise sokağa kaçtığı görüldü. Aynı güvenlik kamerası görüntüsünde, dükkanın yan binasında bulunan özel eğitim kurumundan koşarak çıkan öğrenciler de görülüyor.
Kocaeli deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul, Kocaeli, Silivri, Güncel

Kaynak: DHA

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