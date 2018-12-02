Kocaeli Deprem ve Nükleer Saldırılara Karşı Lüks Sığınak

İzmit
'te bir firma olası bir deprem veya kimyasal, biyolojik ve radyolojik savaşta korunabilecek lüks sığınaklar üretiyor. İçerisinde 2 ile 80 kişinin barınabileceği yaşam alanlarından oluşan modüler sığınaklar 240 bin ile 10 milyon lira arasında satılıyor. Firma sahibi Atakan Akıskalıoğlu, Sığınaklarımız 100 kilo tonluk bir nükleer silahın 2 kilometre bir mesafede patlama, basınç, radyasyon ve termal radyasyon etkilerine karşı dayanabilecek güçte tasarlandı. Talep üzerine içerisinde yüzme havuzundan, jakuzisine kadar olan sığınaklar imal ediyoruz dedi.
2016 yılından itibaren sığınak üretimi yapan firma, sivil savunma amaçlı devlet büyüklerini koruma, olası depremlerde güvende kalmayı amaçlayan ve olabilecek nükleer saldırılarda insanların hayatta kalması sağlayan modüler modern sığınaklar üretiyor. İçerisinde 1 ile 48 ay arasında kalınabilen sığınakların en küçüğü 2 kişilik 10 metrekareden başlıyor. En büyüğü ise 80 kişilik 800 metrekareye kadar ulaşabiliyor. 1 senede yaklaşık 20 sığınak üretimi yapan firma içerisindeki donanımlara göre 240 bin ile 10 milyon arasında satışa sunuyor.
'NÜKLEER SİLAHA DAYANIKLI'
Sığınakların nükleer patlamalara karşı dayanıklı olduğunu söyleyen firma sahibi Atakan Akıskalıoğlu, Ailelerini koruma amaçlı herhangi bir olumsuz durumda kullanmak üzere talep alıyoruz. Bizim bu yaptığımız sığınak nükleer patlamalara dahi dayanabilecek bir sığınak. Özel hava filtreleme sistemleri var, su filtreleme sistemleri var, tamamen şehir şebekesinden bağımsız çalışıyor. Ailelerini korumaya yönelik, çocuklarını, kendilerini, eşlerini korumak için müstakil binalarının altına bu tür sığınak yaptırmak isteyenler oluyor. En küçük sığınağımız 10 metrekare, 800 metrekareye kadar modellerimiz var. 10 metrekarelik sığınağımız 2 kişilik bir sığınağımız toplamda 20 aileye kadar kapasiteyi artırabiliyoruz. Tabii bu metrekare ve metreküp ihtiyaçları sığınakta kalınması talep edilen süreyle belirleniyor. Yani ihtiyaca göre sığınak yapıyoruz, bu da stok miktarına göre değişiyor. Yiyecek stoklama, su stoklama ve yaşam alanı gibi özellikler günlük kalori ihtiyaçlarına göre hesaplanarak sığınaklar tasarlanıyor. Sığınak 100 kilotonluk bir nükleer silahın 2 kilometre bir mesafede patlama, basınç, radyasyon ve termal radyasyon etkilerine karşı dayanabilecek güçte tasarlandı. Testleri de başarıyla geçti. dedi.
EVDE BULUNMASI GEREKEN HER ŞEY VAR
Sığınakları isteğe bağlı olarak üretim yaptıklarını belirten Akıskalıoğlu, şöyle konuştu
Sığınaklarda uzun süreler kalabiliyorsunuz. Tasarımla alakalı belirlenen hacimlere göre değişkenlik gösteriyor bu süre minimum 30 gün ile 48 ay arasında kalınabiliyor. Bizim burada ilk baz aldığımız kriter kişi sayısı. Kişi sayısına göre biz bunları tasarlıyoruz. İçerisinde bir evde bulabileceğiniz, normal bir yaşam alanında bulabileceğiniz her şey var. Tabi ekstrem talepler de geliyor. Jakuzi, yüzme havuzu, topraksız tarım gibi isteklerde bulunan müşterilerimiz oldu. Drone kullanmak isteyenler var, içeriden drone kontrol etmek isteyenler oluyor, çevresini görebilmesi için herhangi bir tehlike var mı gibi soru işaretlerini yok etmek için. İçeride ihtiyaçlarını giderebilecek tuvaletimiz var, duş alma imkanı sağlıyoruz, bir mutfağımız var tabii. Daha çok konserve ve uzun ömürlü gıdalar tüketildiği için biyoetanol ocağımız var. Bu ocak zehirli gaz çıkarmadan yanma sağlayan bir ocak. Filtre sistemlerimiz var suyu filtreleyerek kullanılabilir ve içilebilir hale getiriyoruz. Normal bir ev konforunda bulabileceğiniz her türlü lükse sahip bir sığınak yapabiliyoruz. Yalnızca Türkiye
'den sipariş almıyoruz, yurtdışına da ihracat yapıyoruz. Özellikle, Körfez
ülkelerinden siparişler geliyor. Katar
, Birleşik Arap Emirlikleri
, Arabistan
, Türki Cumhuriyetler ve Rusya
hedef ülkelerimiz arasında.
İzmit
02 Aralık 2018 Pazar 12:22