KOCAELİ Depremi yaşadılar, kurtarıcı oldular

Depremi yaşadılar, kurtarıcı oldular

17 Ağustos 1999 depreminden sonra arama kurtarma ekiplerinin öneminin anlaşılması üzerine Gölcük Arama Kurtarma Derneği kuruldu. Yüzyılın felaketini yaşayanlar Gölcük Arama Kurtarma Derneği'nde aldıkları eğitimin ardından, Türkiye'de yaşanan doğal afetlerde görev yapıyor.

17 Ağustos depreminin ardından arama kurtarma ekiplerinin az olmasının eksikliği hissedildi. Gölcük'te depremi yaşayanlar, 10 Kasım 1999 tarihinde Gölcük Arama Kurtarma Derneği'ni kurdu. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılması için gerekli teçhizatlar ve aletler temin edilerek, eğitimler alındı. Gölcük Arama Kurtarma Derneği üyeleri yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.

17 Ağustos depreminin kendilerine ders verdiğini belirten Gölcük Arama Kurtarma Derneği Tim Komutanı Necmi Kocaman, "Asrın afetini yaşadığımızda ülke olarak hazırlıksız ve materyalimiz olmadan yakalanmıştık. Bilgisizlik ve çaresizlik nedeniyle yüzlerce, binlerce arkadaşımızın ölümüne neden olmuştuk. Bize 17 Ağustos ders verdi" dedi.

Gönüllü olarak çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Kocaman, "Öncelikli çalışmalarımız depremle alakalıydı ama sel, çığ ve medikal kurtarma yani afetle alakalı olan her şeyde devletimizin bayrağımızın altında bize verilen görevlerde faaliyetlerimiz oldu. Bu yıl ki 6 aylık eğitime katılan 11 kursiyer daha ekibimize katıldı. Marmara depreminin ardından kurulduğumuz bugüne kadar okullar, vatandaşlar ve kursiyerlerimiz olmak üzere 20 bin 850 kişiye eğitim verdik." diye konuştu.