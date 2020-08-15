KOCAELİ DEPREMİN İZLERİ DENİZDE SİLİNEMEDİ

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen deprem Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde büyük bir yıkıntıya neden olurken, kent yeniden ayağa kalktı. Kentte depremin yarattığı izler silinirken, depremin izleri ise kentin denize çöken kısımlarında hala duruyor. Dalış eğitmeni Cihan Arslan enkaza daldığında mahşer gecesini yaşadığını söyledi.

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos depreminin izleri su altında tüm gerçekliğiyle duruyor. Dalgıçlar, depremin 21'nci yıldönümünde Gölcük Değirmendere sahilinde denize çöken vapur iskelesi, dev çınar ağaçları ve otel enkazını görüntüledi. Deprem anında sahilde yaklaşık 4 dönümlük alan denize çökerken, DHA muhabiri Ergün Ayaz dalgıçlarla birlikte enkaza daldı.

"DEPREMİN İZLERİNİ GÖRÜYORLAR"

Dalış eğitmeni Cihan Arslan deprem kalıntılarının denizde çok net bir şekilde görüldüğünü belirterek, "Depremden sonra 21 yılı tamamladık. Bu süreç içerisinde karada kalan deprem kalıntılarının izleri kayboldu. Ama suda ufak tefek şekil değişikliğiyle enkazı çok net olarak görebiliyoruz. Aşağıda dev çınar ağaçlarımız var. İki büyük binamız var. Bu binalarımız içerisinde artık balıklar yaşıyor. İnsanlara ait kara parçasının suda ve böyle bir derinlikte olması büyük bir şans ve şansızlık aslında. Bizler hiç bozulmadan bu parkuru yıllarca saklayabildik. Gelen misafirlerimize de depremin izlerini gösterebiliyoruz." dedi.

"ENKAZA DALDIĞIMIZDA O MAHŞER GECESİNİ YAŞIYORUZ"

Enkaz batığını görmek için yurtdışından çok sayıda dalgıcın bölgeye geldiğini söyleyen Arslan, "Enkazın denize çöktüğü bölgeye yurtiçinin yanı sıra yurt dışından da dalış yapmaya gelen yabancılar yoğun ilgi gösteriyor. Ben depremi burada yaşadım. Enkaza daldığım zaman o mahşer gecesini yaşıyoruz. Ama ilk dalış yaptığım günü hiç unutamam. Maskemin içerisinde gözyaşı nasıl aktığını orada gördüm. Enkazı gördüğüm zaman bütün tüylerim diken diken oldu. Depremi yaşamayan öğrencilerim bana enkazın nasıl oluştuğunu soruyor. Biz de bildiğimiz ve yaşadıklarımızı aktarıyoruz." diye konuştu.