KOCAELİ Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ıslah edilen dere yatağına düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı.

01.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:20
Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, ıslah edilen dere yatağına düşerek mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekibince kurtarıldı. Bugün öğle saatlerinde, Gebze Beylikbağı Mahallesi Bahardere Caddesi'nde ıslah edilen dere yatağına düşen yavru kediyi görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenle yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına indi. Su bulunmayan dere yatağında mahsur kalan yavru kedi file kepçe ile yakalandı. İtfaiyeciler file kepçeyi iple bağlayarak yukarı çekti. Herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, annesini bulması için bulunduğu yerde serbest bırakıldı. KOCAELİ Dere yatağında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Gebze, Güncel, Haber
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