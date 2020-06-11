KOCAELİ Dev Türk Bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor

Dev Türk Bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyorKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş insanı İbrahim Yıldız, Türkiye'nin en büyük ikinci Türk Bayrağı'nı yaptırdı.

11.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:05
Dev Türk Bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten iş insanı İbrahim Yıldız, Türkiye'nin en büyük ikinci Türk Bayrağı'nı yaptırdı. 66 metre yüksekliğindeki direkte 22 metreye 33 metre boyutlarındaki dev bayrak dalgalanıyor.
Körfez ilçesi Şirinyalı mevkiinde iş insanı İbrahim Yıldız'ın sahibi olduğu akaryakıt istasyonunun önünde dev bir Türk Bayrağı dalgalanıyor. 66 metre yüksekliğindeki direkte 100 kilogram ağırlığındaki, 22 metreye 33 metre boyutlarındaki dev bayrak dalgalanırken, dev bayrak 20 bin TL harcanarak 3 ayda bir yenisiyle değiştiriliyor. D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'ndan geçenler bayrağa gururla bakıyor.
"BİZE BU GURUR YETİYOR"
Yoldan geçen insanların durarak bayrak ile hatıra fotoğrafı çektirdiğini söyleyen İbrahim Yıldız, "Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı şu anda Samsun Kavak'ta dalgalanmakta. Onun bayrak direğinin boyu 116 metre, bayrağın alanı ise 2 bin metrekaredir. Bizimkinde ise direğin boyu 66 metre, dalgalanma alanı 726 metrekaredir. Bu haliyle Türkiye'nin ikinci en büyük bayrağı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu bayrağı öncelikle vatan ve bayrak sevgimizden yola çıkarak yaptık. Bayrak ile alakalı olumlu dönüşler alıyoruz. Yoldan geçen insanlarımız duruyorlar. Teşekkür ediyorlar. Böyle bir şey yaptığımız için çok memnun kalıyorlar. Bize de bu gurur yetiyor açıkçası" dedi. KOCAELİ Dev Türk Bayrağı, Kocaeli semalarında dalgalanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Yıldız, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Haber

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