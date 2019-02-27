Kocaeli Devlet Hastanesinde Cinsel İçerikli Görüntü Skandalı

Devlet hastanesinde cinsel içerikli görüntü skandalı İzmit
'te, Kocaeli Devlet Hastanesi
Acil Servisi'nde bir laboratuvar personelinin bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Vatandaşların şikayeti üzerine gözaltına alınan personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay 17 Ocak günü, İzmit'te Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesi içerisinde bulunan laboratuvar bölümünde meydana geldi. Laboratuarda görevli bir teknisyenin kullandığı bilgisayardan açtığı cinsel içerikli görüntü, bir anda bekleme salonunda bulunan hasta bilgilendirme ekranına yansıdı. Görüntüleri fark eden vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydettikten sonra konuyla ilgili polise şikayette bulundu.
Vatandaşların şikayeti üzerine Saraybahçe Polis
Merkezi'ne götürülen ismi öğrenilemeyen laboratuar teknisyeninin buradaki ifadesinde, bilgisayarda film izlemek için bir internet sitesine bağlanmak istediği sırada sayfanın otomatik olarak açıldığını iddia ettiği öğrenildi. Teknisyenin polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından da hakkında soruşturma başlatıldığı ve açığa alındığı öğrenildi.
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Kaynak: DHA