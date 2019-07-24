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KOCAELİ DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, traktörle tarlasından dönen Ramazan Karaduman (61) devrilen aracın altında kayarak hayatını kaybetti.

24.07.2019 17:45
KOCAELİ DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, traktörle tarlasından dönen Ramazan Karaduman (61) devrilen aracın altında kayarak hayatını kaybetti.
Kaza saat 15.30 sıralarında Kandıra Çalca Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasından evine dönen Ramazan Karaduman idaresindeki 41 HN 031 plakalı traktörün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarında bulunan bir evin bahçesine devrildi. Ramazan Karaduman'ın aracın altında kaldığını görenler 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ramazan Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Ramazan Karaduman'ın cesedi, traktör altından çıkartılarak morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KOCAELİ DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Kandıra, Güncel

Kaynak: DHA

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