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Kocaeli devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandıKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Erdem Arslan'ın kontrolünü yitirdiği traktör yol ortasında devrildi.

09.12.2019 23:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:02
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
'nin ilçesinde, Erdem Arslan'ın kontrolünü yitirdiği traktör yol ortasında devrildi. Yaralanan Erdem Arslan tedavi altına alındı.
Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Arslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Erdem Arslan yönetimindeki plakasız traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekibi geldi. Yaralanan sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kocaeli devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: DHA


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